導入車両イメージJR西日本は2025年11月11日、岡山エリアのディーゼル車両において、100%次世代バイオディーゼル燃料による営業列車の運行を開始すると発表しました。営業列車におけるこうした取り組みは国内初となり、当該列車のCO2排出量は「実質ゼロ」となります。実証試験を経て、ついに営業運転へ次世代バイオディーゼル燃料の導入は、2022年度から2024年度にかけて国土交通省が公募した「鉄道技術開発・普及促進制度」の技術