レアル・マドリーは10日、ベルギー代表GKティボー・クルトワとウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデのメディカルレポートを報告した。両選手とも9日にアウェーで行われたラ・リーガ第12節ラージョ戦(△0-0)で負傷。クルトワはフル出場したが、バルベルデは後半38分に交代を余儀なくされていた。検査の結果、クルトワは右足長内転筋の負傷、バルベルデは右足半膜様筋の負傷と診断されたという。スペイン『アス』によると