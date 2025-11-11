ガンバ大阪は10日、FWイッサム・ジェバリがチュニジア代表メンバーに選出されたことを発表した。同代表はすでに北中米ワールドカップ出場権を獲得。今回は3つの国際親善試合が予定されており、12日にモーリタリア、14日にヨルダン、18日にブラジルと対戦する。ジェバリは今季J1リーグ戦で現在28試合に出場し、5ゴールを記録。また、ルヴァンカップと天皇杯でそれぞれ1試合に出場し、天皇杯では2得点を挙げている。