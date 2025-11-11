FC東京は10日、FC東京U-18のMF梶山蓮翔とDF相馬陸人がベンフィカ(ポルトガル1部)に短期留学することを発表した。期間は8日から18日までとなる。クラブは昨年11月にベンフィカと戦略的パートナーシップを締結。これまで相互の活動の視察、オンラインでの交流を重ねてきた。FC東京で10番を背負った梶山陽平氏を父に持つ梶山蓮翔は、クラブ公式サイトを通じて次のようにコメントしている。「今回、ベンフィカという素晴らしい施