監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科 ニキビの概要 ニキビ（尋常性ざ瘡）は、顔や胸、背中などの皮脂腺が慢性的に炎症を起こす皮膚の疾患です。 過剰に分泌された皮脂や古い角質が毛穴に詰まることで、アクネ菌（Cutibacterium acnes）が増殖し、炎症を引き起こします。アクネ菌は皮膚に日常的に存在する菌（常在菌）の一種ですが、皮脂を栄養源とするため、皮脂の分泌