11日午前、山形県米沢市で75歳の男性がクマに襲われました。男性は顔や肩を引っかかれ病院に搬送されています。 【写真を見る】「右目と口から出血が止まらない」ケガの程度は不明…散歩中の男性が自宅前でクマに襲われる柿の木のそばのヤブから突然現れる（山形・米沢市） 警察によりますと11日の午前5時過ぎ、山形県米沢市李山（よねざわし・すももやま）で、75歳の男性が自宅前の道路を歩いていたところ、クマに襲われまし