琉球銀行 [東証Ｐ] が11月11日午前(10:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比46.1％増の74.1億円に拡大し、通期計画の115億円に対する進捗率は64.4％となり、5年平均の61.6％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比25.7％増の40.8億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績であ