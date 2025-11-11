さつま揚げ専門店・魚万商店から、人気シリーズ「トリュフチョコみたいなさつま揚げ」の年末限定アソートギフト『迎春福箱』が新発売。魚万商店の人気シリーズ「トリュフチョコみたいなさつま揚げ」は、さつま揚げとは思えないキュートなルックスと工夫を凝らした独自レシピが特徴です。今回発売される「迎春福箱」は、「見た目も味も楽しめる」という商品コンセプトはそのままに、お正月の宴席にふさわしい豪華な食材がふんだんに