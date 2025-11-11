ライバルである佐藤駿（左）に僅差の得点でNHK杯を制した鍵山優真（右）【ジャンプで転倒も落ち着いた対応で３連覇】鍵山優真（オリエンタルバイオ／中京大）にとって今季のGPシリーズ初戦となったNHK杯（11月７〜８日）。２週間後にフィンランド大会、順調に進出できれば、12月のGPファイナル、全日本選手権が中１週間で続くハードスケジュールの戦いが待っているなかでの戦いだった。NHK杯で大会３連覇を果たしたとはいえ、