NHK杯で優勝し、GPファイナル出場を決めた坂本花織【前戦の敗北から学んだ基礎の大切さ】11月８日に行なわれた、フィギュアスケートのNHK杯女子シングルフリー。最終滑走の坂本花織（シスメックス）は、演技が終わった瞬間に両手を宙に突き上げた。その演技は、後半の３回転フリップ＋３回転トーループで４分の１回転不足でGOE（出来ばえ点）加点は伸びなかったとはいえ、減点はないノーミスだった。坂本にとって今季２戦目