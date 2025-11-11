海上自衛隊岩国基地は岩国基地所属の多用機UP3Dの部品の一部が落下した可能性があると発表しました。海上自衛隊岩国基地によりますと10日午後1時ごろ、第81航空隊の多用機UP3Dの点検中に右内側ウイングランチャーのリング・リテイナー1個がなくなっているのを見つけたということです。リング・リテイナーはスチール製で直径約12mm、厚さ約0.8mm、重さ約0.2gだということです。UP3Dは11月7日に午後3時40分