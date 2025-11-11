今季限りでソフトバンクを戦力外になっていた浜口遥大投手（３０）が１１日、現役引退を表明した。この日、福岡県筑後市の球団ファーム施設を訪れて報道陣の取材に応じた。浜口は「家族もいて自分１人だけの人生ではないし、１００％続けたいという気持ちにもならない中でそういう選手がいる世界ではないのかなと思い、区切りをつけて決断しました」と語った。浜口は神奈川大から１６年ドラフト１位でＤｅＮＡに入団。１年目