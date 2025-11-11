民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」の2025年10月の月間動画再生数が、5.4億再生（※1）を記録。サービス開始から過去最高の記録を樹立した。さらにコネクテッドTV（以下、CTV）における月間動画再生数も、過去最高となる1.79億再生（※2）を記録。再生数の伸びは、前年同月比で約126％（※3）に伸長した。【写真】『じゃあ、あんたが作ってみろよ』リアル…！夏帆＆竹内涼真のラブラブショット10月は、新ドラマ