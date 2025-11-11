岸本ゆめのが、11月10日（月）に東京・下北沢SHELTERでワンマンライブ＜避難囂囂＞を開催した。2023年11月につばきファクトリーを卒業し、2024年4月から本格的にソロアーティストとして始動した岸本ゆめの。自ら作詞し、楽曲制作とライブ活動を重ね“岸本ゆめのの音楽”を追い求めてきた彼女は、11月18日に初のCD作品となる1st EP『四半世紀 - EP』をリリースする。岸本ゆめのは、ロックバンドの聖地である下北沢SHELTERに初めて立