就寝中の女性を脅して現金奪う東京・新宿署で捉えられたのは、カメラの方をチラリと向き、車に乗り込むドレッドヘアの男。女性の家に侵入し、現金を奪った疑いで逮捕された桝田アシュラフ大也容疑者（24）だ。桝田容疑者は10月10日午前6時頃、新宿区にあるマンションのゴミ集積所から2階のベランダに上がり、カギのかかっていない窓を開け、室内に侵入した。室内で女性が寝ていたところ凶器のようなものを見せつけ、語気を強め｢マ