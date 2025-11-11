夏帆と竹内涼真がダブル主演するドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）の第6話が今夜11月11日に放送。鮎美（夏帆）が婚活パーティーに参加。彼女の前に現れる婚活パーティーの参加者役で少路勇介、山添寛（相席スタート）がゲスト出演する。【写真】婚活パーティー参加者・坂口（相席スタート・山添寛）が鮎美（夏帆）を質問攻めに！原作は谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。恋人のために手の込