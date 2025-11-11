◆大相撲▽九州場所３日目（１１日、福岡国際センター）前相撲が行われ、モンゴル出身のガンバト・オトゴンバト改め天昇山（てんしょうやま・玉ノ井）は、１勝１敗だった。デビュー戦は“史上最強の研修生”と称されたバトツェツェゲ・オチルサイハン改め旭富士（伊勢ケ浜）に寄り切られた。「久々の土俵でうまくいかない部分もあった。稽古と本場所は違うなと感じた」と振り返った。角界最長身の１９７センチを誇る天昇山は