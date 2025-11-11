紫外線は1年中降り注いでいるため、晴雨兼用の折り畳み傘があると便利ですよね。プチプラブランドでも3,000円前後するものが多いですが、なんとダイソーで700円の折り畳み傘を発見しました！晴雨兼用なだけでなく、紫外線を99％カットしてくれる高機能仕様♡軽くて持ち運びやすく、扱いやすいのも嬉しいです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：晴雨兼用ベーシック折り畳み傘価格：￥770（税込）サイズ（約）：54cm販