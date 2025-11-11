雨の日のお出かけに便利な傘カバー。先日セリアで、肩から掛けて移動できる優れものを発見しました。誰もが感じるあのプチストレスを解消できるうえ、両手も空くのでお買い物や移動がラクチンに♪ しかも、繰り返し使えて110円（税込）とリーズナブルながら、使い勝手は抜群でした！ さっそく詳しく見ていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：傘の肩掛けカバー価格：￥110（税込）サイズ（約）：タテ72×ヨコ12×