米フロリダ州マイアミに住むある高齢夫婦が、「世界で最も長い結婚生活を続けている夫婦」として公式に認められた。結婚83年目を迎えた2人は、長寿の秘訣を尋ねられると、そろって「愛」と答えた。英紙ガーディアンと長寿高齢者研究団体「LongeviQuest」によると、108歳のライル・ギトンズさんと107歳のエリナー・ギトンズさん夫妻は、4日（現地時間）付で「世界で最も長い結婚生活を送っている夫婦」として公式認定を受けた。Long