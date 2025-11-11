女優の桜井日奈子（28）が11日までに自身のインスタグラムを更新。美容に関する資格を2つ取得したと報告した。2枚の証書を手に笑顔の写真を投稿。「ビューティーフードアドバイザーならびにビューティーフードスペシャリストの資格を取りました」と美容に関する資格取得を報告した。きっかけはマネジャーからのススメ。合格を手にするため「日々の食生活に活かせるような、美容栄養学」を学んだ。「この仕事を始めてからずっ