スシローに、期間限定で「大切り本鮪中とろ」と「濃厚うに包み」が登場。大切りの本鮪中とろと濃厚なうに包みが楽しめるほか、「ジャンボとろサーモン」や「びんとろ」「ふっくら煮穴子 煮詰めがけ」などのメニューも提供されます☆ スシロー「大切り本鮪中とろ／濃厚うに包み」 販売期間：2025年11月12日（水）〜※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがありません※「スシロー秋