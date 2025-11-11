痰の吸引や人工呼吸器など、日常的に医療的なケアを必要とする子ども「医療的ケア児」への理解を県民に広く深めてもらおうと９日、宇都宮市内にある支援団体が講演会を行いました。 この講演会は、日常的に医療を必要とする子ども、いわゆる「医療的ケア児」とその家族に、医療・福祉・教育といった幅広い分野と連携して支援を行っている団体「くくるん」が開いたものです。 基調講演では２００８年から医療的ケア児への支援を始