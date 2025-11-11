タレントの川口葵（26）が11日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「前髪作っても気づいたらいなくなってる」と書き出した川口。前髪アリのスタイルを披露した。ファンからは「可愛いすぎです」「全部可愛いです」「かわいい」「愛らしいです」「マジで女神」「完全に可愛さ増し増し」などのコメントが寄せられた。