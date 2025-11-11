税務調査を体験する小学6年生ら（左）＝11日午前、東京都江東区の「キッザニア東京」子どもが職業体験できる東京都江東区のテーマパーク「キッザニア東京」で11日、「税務署」のコーナーがオープンし、報道陣に公開された。パーク内の店舗への「税務調査」にも挑戦できる。国税庁による「税を考える週間」に合わせたイベントの一環で17日まで。税にまつわるクイズ大会や、税の種類や使い道などを紹介する「税務広報官」の仕事