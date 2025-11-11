愛知県美浜町議会は11日、理不尽な要求を迫られるカスタマーハラスメントを町職員が受けたとして、住民1人に400万円の損害賠償を求め提訴するとの町提出議案を議決した。町は「行政サービスに著しい支障が出ている」としている。