【ロサンゼルス＝後藤香代】米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ）で３勝を挙げ、最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いたドジャースの山本由伸投手を起用した巨大広告が、球団の本拠地ロサンゼルス中心部に登場した。近くには大谷翔平選手の巨大壁画もあり、新たな観光名所となりそうだ。広告は米スポーツ用品大手ナイキが地下鉄ヒストリックブロードウェー駅前のビル外壁に設置した。大きさは縦約２０メートル、横約９メートル。ナイキ