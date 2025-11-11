今回ご紹介するのはダイソーのクリスマスアイテム。大きなツリーやインテリアを飾る場所はないという方におすすめな、ミニサイズのアクリルツリーを購入してきました。収納時もコンパクトで、組み立てても省スペースで飾れるスグレモノ。さりげなくクリスマス気分を盛り上げてくれる可愛いアイテムなので早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アクリルツリー価格：￥330（税込）サイズ（約）：20.9cm販売シ