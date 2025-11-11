１０日午前５時過ぎ、上三川町鞘堂の国道４号で宇都宮市の６２歳の男性が運転する中型貨物トラックと下野市下古山の３５歳の会社員の男性が運転する乗用車が衝突する事故がありました。 この事故で乗用車を運転していた男性が搬送先の病院で死亡が確認されました。下野警察署で詳しい原因を調べています。