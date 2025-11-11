朝晩の冷え込みが増し、道路の雪や氷などへの対策が重要な時期になりました。 冬の高速道路の安全を確保しようと１０日、那須町では除雪車などの安全祈願が行われました。 道路の雪を取り除く除雪車などがズラリと並びます。 雪や氷への対策、安全祈願と作業出陣式はネクスコ東日本が毎年行っているもので、関係者や県警高速隊の隊員など、およそ９０人が参加しました。 ネクスコ東日本宇都宮管理事務所は、東北自動車道の白