９日行われた市貝町の町長選挙で初当選を果たした軽部修氏が、１０日、今後の抱負を語りました。 市貝町の町長選挙は、軽部氏と元町議会議員の小塙斉氏の新人同士の一騎打ちとなり、開票の結果、軽部氏が３１１６票の大差をつけて初当選を果たしました。 選挙から一夜明けて、軽部氏は市貝町文谷にある選挙事務所で改めて当選した気持ちを語りました。 軽部氏は、掲げていた５つの公約のうち、「子育て支援」、具体的には出産祝