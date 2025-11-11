◆恵比寿ガーデンプレイス「Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-」。世界最大級バカラシャンデリア、マルシェも※過去開催時の様子恵比寿ガーデンプレイスでは、2026年1月12日（月・祝）まで、イルミネーションイベント「Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-」を開催。世界最大級のバカラシャンデリアが魅せる圧倒的な輝き、全長約10mの高さを誇るクリスマスツリー、シャンパンゴールドを基調とした約10万球の華やかなイルミ