◆名古屋観光ホテル「オータムアフタヌーンティー」を体験。生演奏が流れるラウンジで、秋の恵みを満喫1936年（昭和11年）開業の格式高い老舗ホテル「名古屋観光ホテル」。こちらの1階に位置するラウンジ「ジャルダン」では、11月1日（土）から11月30日（日）までの期間「オータムアフタヌーンティー」を開催。秋のフルーツを使用したスイーツと、香り豊かなセイボリー、ミュージックラウンジならではのオリジナルスタンドなど、魅