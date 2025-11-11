［出陣東京デフリンピック］＜上＞デフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）が１５日、開幕する。大会を機に聴覚障害者への理解の広がりが期待される中、選手たちは最高のパフォーマンスで応えようとする。頂点を狙う３人のエースを紹介する。佐々木琢磨３１歳（仙台大職）９月に東京・国立競技場で行われた陸上の世界選手権。そのエキシビションレースとして、数万人の観客が見守る中で１００メートルを駆け抜けた。タイム