ストーカー事案への対応を強化するため、政府は１１日、ストーカー規制法の改正案を閣議決定した。居場所を特定する「紛失防止タグ」の悪用を規制対象に追加するほか、警察の職権で加害者に警告できる制度の導入が柱で、今国会での成立を目指す。２０００年に制定された同法の改正は、今回で４回目となる。警察庁によると、昨年の紛失防止タグに関わる被害相談は計３７０件で、前年（１９６件）の２倍弱に急増した。今年は既に