日本ハムは11日、11月24日にエスコンフィールドHOKKAIDOで、「2025年新入団選手ウエルカムイベント」を開催すると発表した。2025年ドラフト会議で指名された7選手（予定）が出席し、ファンの前で現在の心境や来季への意気込みを話す予定。また当日は、新庄剛志監督が新たにチームに加わる選手たちへの期待やメッセージを語るほか、ルーキーたちが初めてファイターズのユニフォームに袖を通して登場する。入場料金は無料で、