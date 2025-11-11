【周防有希 1/7スケールフィギュア】 11月11日10時～2026年1月6日23時59分 予約受付 2026年7月 発送予定 価格：20,900円 フリューは、ホビーブランド「F:NEX」より「周防有希 1/7スケールフィギュア」を発売する。受注販売となり、価格は20,900円。11月11日10時から2026年1月6日23時59分まで予約を受け付ける。商品は2026年7月に発送予