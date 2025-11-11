10月13日の時点で興行収入160億円を突破！映画「国宝」が実写邦画の歴代興行収入で一二を争う快進撃を続けている。任侠の家に生まれた喜久雄は15歳のとき歌舞伎俳優・花井半二郎に引き取られ、実の息子である俊介と兄弟のように育てられた。血筋が極めて重視される歌舞伎界で、持って生まれた天賦の才だけでどこまで戦えるのか。「才能VS血筋」が大きなテーマとなっている。この対比そのものは決して目新しいものではない。