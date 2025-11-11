本書は初めての出産経験を綴（つづ）ったエッセイである。著者が「オニ」と呼ぶ息子を出産したのは２０１２年。文庫版は２０１７年に出版された。なぜかくも読者の心を摑（つか）み続けるのか。私は著者と同じ年に出産したのだが、本書を開くと、すっかり忘れていたはずの、赤ちゃんのほわほわとした匂いが蘇（よみがえ）った。物語は妊娠検査薬の陽性反応から幕を開ける。ほどなく始まるつわり。著者は無痛分娩（ぶん