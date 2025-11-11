2025年9月、Appleは超薄型iPhoneの「iPhone Air」を発表しました。このiPhone Airの後継モデルである「iPhone Air 2」(仮称)の発売を、Appleが無期限延期したとThe Informationが報じています。Apple Delays Release of Next iPhone Air Amid Weak Sales - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/apple-delays-release-next-iphone-air-amid-weak-salesApple delays next version of iPhone Air, the Informatio