米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１０日（日本時間１１日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季の両リーグ新人王を発表し、ナ・リーグはブレーブスのドレーク・ボールドウィン捕手（２４）が受賞した。ア・リーグはアスレチックスのニック・カーツ内野手（２２）が選ばれた。ナ・リーグ２位はカブスのケード・ホートン投手（２４）、３位はブルワーズのケーレブ・ダービン内野手（２５）だった。ボールドウィン