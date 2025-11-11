アメリカを訪れると、ほとんどの旅行者が最初に戸惑うのが「チップ文化」です。レストランでの食事やホテルでの宿泊、タクシーの利用など、あらゆる場面で「いくら渡せばいいのか」を考えなければならず、日本ではあまりなじみのない慣習に戸惑う人も多いでしょう。国際税理士の奥村眞吾氏が、旅行者が気をつけたいポイントをわかりやすく解説します。チップ文化の現状と背景アメリカでは、チップは単なる“おまけ”ではなく、サー