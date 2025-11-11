家族だからこそ、むしろ難しい――それが介護です。本記事では、施設の生活相談員を務めながら介護職員としても現場に出る介護のプロ、のぶ氏による著書『読むだけで介護がラクになる本』（すばる舎）より一部を抜粋・再編集し、家族介護の難しさと、家族が家族らしくいられるために知っておきたい、介護サービスの意義について解説します。家族の介護…「なぜこんなにイライラするのだろう？」家族の介護は、ただの「お世話」では