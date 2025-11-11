北朝鮮や日本の子どもたちが描いた絵の展示会＝10日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークの国連本部で10日、北朝鮮や日本の子どもたちが描いた絵の展示会が始まった。協力した日本の非政府組織（NGO）関係者は「どこにいても子どもがより良い未来を願う気持ちは変わらない」と説明。「停滞する北朝鮮との平和構築に向けこれまでの交流が役立ってほしい」と願った。絵は、国連本部の外交官専