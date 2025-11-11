俳優の中条あやみが、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。【写真あり】“彼氏”との仲良しショットが公開された中条あやみ公式SNSは「椿の彼氏亮くん#まさかの！#石崎ひゅーい さん」と投稿し、劇中で恋人関係を演じる中条と石崎が仲良くポーズを決める2ショットを添えた。ファンからは「お二人の馴れ初めが気になります！」