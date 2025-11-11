先天性の染色体異常による「性分化疾患」を公表したユーチューバー青木歌音（32）が11日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の出自をめぐるネット上の嫌がらせ行為に怒りをあらわにした。青木は「私のWikiに嫌がらせがある」と切り出し、「記載の必要無しって事で母のスペイン系フィリピン人が消されてフィリピン人だけになってる」と画像を添付して報告。「人のルーツを消すのは絶対にやってはいけない事だよ。遺憾です」と訴え