三重県内の飲食業に携わる人たちでつくる組合が、10日、松阪市内でチャリティイベントを開き、集まった寄付金を三重テレビ社会事業委員会に寄託しました。三重県社交飲食業生活衛生同業組合が開いたチャリティゴルフコンペには、組合に所属する飲食店のオーナーら132人が参加しました。組合の伊藤素近理事長が、参加者から寄せられた13万2千円を、三重テレビ放送に寄託しました。この組合では20年以上前から毎年チャリティを行って