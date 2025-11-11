複数人の部下の隊員に対して、威圧的な言動で指導したとして、三重県伊勢市の陸上自衛隊明野駐屯地は航空学校の50代の1等陸佐を10日付で、停職5日の懲戒処分にしたと発表しました。明野駐屯地は性別を公表していません。明野駐屯地によりますと、1等陸佐は去年3月から今年1月頃までの間、7人の部下の隊員に対して「ばか」や「あほ」、「殺す」などの罵声をあびせ、バインダーを机に叩きつけたり、資料を投げつけたりしたということ