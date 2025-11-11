私（フクオカナツキ、30代）は夫（タミオ、40代）と5歳の娘（リナ）、2歳の息子（コウ）との4人暮らし。私は結婚当初から義母（マサヨ、70代）と義父（ヒデトシ、70代）のことが苦手です。子どもが生まれてからは、義両親の過干渉と安全意識の低さが目立つようになり、息子をケガさせる事態にもなりました。以来、私は義両親と距離を置いています。しかしある日、私は夫婦だけで使っている写真共有アプリ内の写真を義母が持ってい