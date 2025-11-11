結婚して旦那さんと家計を一緒にする場合、独身時代の貯金をどうするか悩むママもいるかもしれませんね。なんだかんだそのままに……ということもあるかもしれません。投稿者さんから、自身の貯金に関してこんな質問が寄せられました。『独身時代の貯金ってどう管理している？旧姓のままなら、口座の名義は変えた？旦那さんには話した？投資に回している？口座を放置していて不安なので、教えてほしい』おそらく投稿者さん